Виновного в ДТП с белорусами в Николаевской области взяли под домашний арест

24 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Водителю грузовика, участнику ДТП в Николаевской области, в котором погибли пять граждан Беларуси, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

"23 июля следственным судьей рассмотрено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 42-летнему водителю грузовика, с участием которого произошла автокатастрофа на трассе возле поселка городского типа Кривое Озеро", - говорится в сообщении.

На подозреваемого возложен ряд обязанностей, в частности, прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, сдать на хранение следователю паспорт для выезда за границу, воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями по данному уголовному производству.

Как сообщалось, 20 июля около 5 утра на 289-м км автодороги Киев-Одесса, неподалеку от Кривого Озера, произошло столкновение микроавтобуса, двигавшегося по маршруту Одесса-Гомель, с белорусской регистрацией, и грузовика, по предварительным данным, стоявшего с правой стороны проезжей части.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Все они являются гражданами Республики Беларусь.-0-