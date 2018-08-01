Витебчанин избил соседку за обвинение в квартирном потопе

1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебчанин избил соседку за обвинение, что он заливает ее квартиру, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
В Первомайский РОВД поступила информация из больницы скорой медицинской помощи: к ним из квартиры по месту жительства с диагнозом тупой травмы живота доставлена местная жительница 1973 года рождения, которую госпитализировали в хирургическое отделение. По уточненному диагнозу женщина имела многочисленные повреждения и ушибы внутренних органов.
"Правоохранители выяснили, что тяжкие телесные повреждения ей нанес сосед, проживающий в квартире этажом выше. Причиной жесткой разборки стали предположения женщины, что сосед заливает ее квартиру. Тем не менее факта затопления установлено не было. Разбирательство на повышенных тонах переросло в борьбу на лестничной площадке, где мужчина нанес несколько ударов ногой женщине в живот", - рассказали в УВД облисполкома.
В отношении жителя Витебска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, а также к уголовной за хулиганство.-0-
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