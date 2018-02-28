28 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин набрал у знакомых "взаймы" Br110 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Своим друзьям и знакомым мужчина рассказывал о том, что успешно занимается обналичиванием электронных денежных средств. Затем, пользуясь доверием, просил деньги взаймы под предлогом необходимости обеспечения данной деятельности. При этом он изначально не планировал выполнять взятые на себя обязательства. Свою неплатежеспособность и наличие крупных долгов он скрывал. Таким образом, злоумышленник с декабря 2016-го по сентябрь 2017 года обманом завладел деньгами пяти людей на общую сумму более Br110 тыс. Устанавливаются и другие потерпевшие.

За мошенничество, совершенное в особо крупном размере, в отношении 27-летнего витебчанина возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК. С учетом совершенного тяжкого преступления к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-