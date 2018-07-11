11 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин незаконно занимался оптовой реализацией спирта, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий милиционеры получили информацию о крупной партии спиртосодержащей жидкости, хранившейся в двух гаражах 44-летнего жителя областного центра.
"Мужчина организовал поставку и поставил на поток реализацию нелегального товара. Привозил спирт из России, а в Витебске сбывал его оптовыми партиями через постоянных покупателей для дальнейшего распространения. Впечатлили оперативников и объемы продукции: при обыске были обнаружены 645 л нелегальной продукции", - отметил Виталий Сапроненко.
В отношении витебчанина составлен протокол по ч.3 ст.12.27 КОАП РБ. Ранее он уже привлекался к ответственности за нелегальный оборот алкогольной продукции.-0-
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