Витебчанин оборудовал в гараже нарколабораторию

8 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители обнаружили в гараже у витебчанина нарколабораторию, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали неработающего жителя областного центра 1980 года рождения. В своем гараже мужчина устроил хитрый тайник в смотровой яме, где оборудовал помещение для выращивания конопли. При обыске у него изъяли емкости с грунтом, специальное оборудование, семь растений конопли и 217 г марихуаны.

В отношении витебчанина Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси. -0-

Фото УВД Витебского облисполкома