26 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебчанин приспособил подвал гаража для выращивания конопли, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Лаборатория была оборудована в одном из гаражей, расположенном в деревне Ольгово под Витебском. Здесь поздно вечером 22 февраля правоохранители задержали хозяина нарколаробатории - нигде не работающего 30-летнего мужчину.
В подвале гаража обнаружено 10 ведер с растениями конопли, оборудование для выращивания (вентиляторы, лампы, таймеры, воздушные насосы), различные удобрения, а также полимерная бочка с веществом растительного происхождения, общей массой 1 кг 190 г. Экспертиза подтвердила, что в бочке находилась марихуана.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 УК Беларуси.-0-
УВД Витебского облисполкома.
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