Витебчанин привез домой с рыбалки тротиловую шашку: эвакуировали 25 человек

7 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Опасная находка витебчанина стала причиной эвакуации 25 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось 6 июля. Витебчанин 1956 года рождения на рыбалке на реке Западная Двина возле городского поселка Улла Бешенковичского района нашел тротиловую шашку времен войны. Вместо того, чтобы сразу сообщить правоохранителям об опасной находке, мужчина привез ее в свою квартиру, расположенную в Витебске на шестом этаже в десятиэтажке, и лишь потом обратился в милицию на горячую линию 102. В результате прибывшим на место ЧП сотрудникам правоохранительных органов пришлось эвакуировать 25 жильцов.

Саперами в/ч 5524 ВВ МВД тротиловая шашка вывезена в безопасное место и уничтожена.-0-