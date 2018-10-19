Витебчанин пытался незаконно перевезти 100 л дизтоплива для сельхозтехники

19 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебчанин в личном автомобиле пытался незаконно перевезти 100 л окрашенного дизтоплива, которым заправляют сельхозтехнику, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 18 октября около 17.05 на дороге Р-109 Лиозно-Ореховск. Во время специальной операции "Фильтр" сотрудники ГАИ остановили автомобиль BMW 28-летнего жителя Витебска. В багажнике машины мужчина перевозил пять емкостей по 20 л каждая окрашенного дизельного топлива, которое используют для заправки сельскохозяйственной техники.

Дизтопливо изъяли, проводится проверка.-0-