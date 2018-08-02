Витебчанин завязывал отношения с девушками из Минска и обворовывал их

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержали 39-летнего неработающего ранее судимого жителя Витебска - он знакомился с девушками, чтобы украсть ювелирные украшения. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина знакомился с девушками из Минска по интернету, входил в доверительные отношения и после нескольких встреч начинал сожительствовать. "Однако долгие отношения не входили в его планы - в течение недели он похищал драгоценности, после чего на связь со своими подругами не выходил. Как пояснил сам задержанный, ювелирные изделия он сдавал в ломбард, а деньги тратил на спиртное и потом уезжал в Витебск для новых интернет-знакомств", - рассказали в милиции.

Фото Партизанского РУВД г.Минска

Правоохранители просят граждан, которые располагают какой-либо информацией о злоумышленнике, сообщить об этом по телефону 102.

В отношении мужчины Партизанским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража).-0-