Витебчанин завязывал отношения с девушками из Минска и обворовывал их

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержали 39-летнего неработающего ранее судимого жителя Витебска - он знакомился с девушками, чтобы украсть ювелирные украшения. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Мужчина знакомился с девушками из Минска по интернету, входил в доверительные отношения и после нескольких встреч начинал сожительствовать. "Однако долгие отношения не входили в его планы - в течение недели он похищал драгоценности, после чего на связь со своими подругами не выходил. Как пояснил сам задержанный, ювелирные изделия он сдавал в ломбард, а деньги тратил на спиртное и потом уезжал в Витебск для новых интернет-знакомств", - рассказали в милиции.
Правоохранители просят граждан, которые располагают какой-либо информацией о злоумышленнике, сообщить об этом по телефону 102.
В отношении мужчины Партизанским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража).-0-
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