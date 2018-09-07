Витебчанину дали 9 лет за нападение с ножом на пенсионерку

7 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске мужчину, который похитил деньги у пенсионерки под угрозой ножа, приговорили к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Витебска Виктория Шеверновская.

Неработающий 38-летний мужчина в состоянии опьянения пришел в дом, где проживала пенсионерка. В свое время он работал на строительстве соседнего здания и знал, кто рядом проживает. Обвиняемый начал требовать у 93-летней женщины деньги, которые якобы ему должен сын потерпевшей. Понимая, что нежданный гость без них не уйдет, пенсионерка попыталась подойти к телефону и вызвать милицию. В этот момент мужчина перерезал провод телефона ножом.

"Затем обвиняемый приставил нож к руке женщины и потребовал деньги. В противном случае угрожал перерезать вены. Помочь ей было некому, и она пошла в комнату за деньгами. Мужчина вырвал из рук потерпевшей накопленные средства, оттолкнул ее и выбежал из дома. Сил у пенсионерки не хватило, чтобы остановить преступника. Она с трудом дошла до соседей, откуда вызвали милицию", - рассказала помощник прокурора.

Во время суда обвиняемый пытался смягчить свое наказание. Он утверждал, что не знал о проблемах со здоровьем пенсионерки и не думал, что ей более 90 лет, хотя по внешним призракам это было понятно. Кроме того, мужчина заверял, что угрожал не кухонным ножом, а для чистки картофеля, и якобы не мог потерпевшей причинить существенных травм.

Суд назначил обвиняемому по ч.2 ст.207 УК наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима с конфискацией имущества.-0-