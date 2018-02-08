Витебчанка лишилась $1,5 тыс. после общения в соцсетях с "доктором" из США

8 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанка лишилась $1,5 тыс. после общения в соцсетях с "военным доктором" из США, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В начале декабря на страницу в социальной сети "ВКонтакте" к местной 49-летней женщине с предложением познакомиться обратился представительный иностранец. На его странице было указано, что мужчина проживает в Сакраменто штата Калифорния США. В ходе последовавшей переписки он пояснил даме, что работает военным доктором и намерен приехать в Витебск, чтобы с ней встретиться. Серьезность намерений он подтвердил сообщением об отправке своих вещей, высланных на домашний адрес витебчанки через курьерскую службу, а для их отслеживания даже написал номер посылки.

Через некоторое время с сайта курьерской службы женщина получила письмо, в котором сообщалось, что посылка задержана на таможне в Малайзии и для ее дальнейшего движения необходимо сделать денежный перевод в размере $1,5 тыс. на имя Келвина Винсона. Все было достаточно убедительно, поэтому женщина одолжила и перевела требуемую сумму. В свою очередь курьерская служба подтвердила поступление денежных средств, а на следующий день прислала еще одно письмо с требованием оплатить страховку посылки в сумме $5,4 тыс. Кавалер же, узнав об этом, посетовал на невозможность переслать нужную сумму в данный момент.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой оказать помощь в возврате денег. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось, в ноябре две жительницы Орши в схожих обстоятельствах лишились своих сбережений. Тогда интернет-мошенники представлялись моряками дальнего плавания и не скупясь расточали комплименты и обещания жениться.-0-