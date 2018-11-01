Витебчанка попыталась обменять фальшивую купюру юаней

1 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебчанка попыталась обменять 20 фальшивых юаней, привезенных из Китая, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Женщина недавно как туристка побывала в Китае. Перед возвращением домой у нее оставалась 1,3 тыс. юаней и витебчанка решила их обменять уже в Беларуси. В банке выяснилось, что купюра в 20 юаней из этой суммы оказалась фальшивой, ее изготовили на принтере. Горожанка о подделке не догадывалась.

Фальшивые китайские деньги - редкость для Витебска. За последние два года это второй случай попытки обмена.

По факту подделки купюры возбуждено уголовное дело.-0-