Витебчанка за Br500 сняла порчу с мужа, но он не вернулся

22 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанка заплатила мошеннице Br500 за снятие порчи с мужа, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Женщина, от которой ушел муж, решила, что на нем лежит порча. В интернете витебчанка наткнулась на объявление супермага и победительницы различных шоу экстрасенсов из Гомеля. Она подтвердила опасения брошенной женщины и предложила небезвозмездную помощь, заверив в своей возможности решить вопрос на расстоянии.

Гонорар в Br500 витебчанка перечислила злоумышленнице на карточку. Однако с течением времени ожидаемого эффекта не последовало. Более того, мужчина стал жить с соперницей.

Возмущенная некачественной услугой витебчанка обратилась в милицию. Как выяснилось, женщина стала жертвой мошенничества. В отношении неработающей гомельчанки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК Беларуси.-0-