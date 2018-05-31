Витебская милиция ищет родителей полуторагодовалой девочки

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебская милиция ищет родителей маленькой девочки, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Вечером 30 мая около 22.00 в Первомайский РОВД Витебска поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что на ул.Репина около подъезда находится малолетний ребенок без сопровождения взрослых.
"На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Когда сотрудники прибыли, ребенок находился под присмотром мужчины, который вызвал милицию. На полуторагодовалой девочке были розовая майка и памперс. Ребенка осмотрели сотрудники скорой помощи, после чего доставили в детскую клиническую больницу для обследования", - рассказали в УВД.
Сотрудники милиции продолжают розыск родителей либо опекунов ребенка. Те, кто обладает информацией о родственниках девочки, могут обратиться по телефону 102.-0-
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