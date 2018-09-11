11 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские следователи раскрыли убийство 18-летней давности. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления Следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин, передает корреспондент БЕЛТА.
Летом 2000 года в одном из районных центров Витебской области в частном доме обнаружили труп женщины 1954 года рождения. Перед смертью ее долго пытали, погибшая скончалась в результате травматического шока.
Убийство было совершено из корыстной заинтересованности: злоумышленники получили информацию об этой семье заранее, знали, что она обеспеченная. На месте преступления вели себя дерзко, распивали спиртное. Ранее нападавшие в этом доме не бывали и лично с членами семьи не были знакомы, что затруднило раскрытие преступления.
Раскрыть дело удалось благодаря современным исследованиям генетического материала.
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