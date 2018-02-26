26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники изъяли более 15 т свежих шампиньонов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
При проведении спецмероприятия в Лиозненском районе таможенники остановили грузовик DAF, следовавший в Россию. В грузовом отсеке автомобиля российским субъектом хозяйствования перемещался подкарантинный товар "грибы свежие - шампиньоны" в количестве свыше 15 т. В результате проведенной проверки установлено, что груз общей оценочной стоимостью более Br81 тыс. следовал без фитосанитарного сертификата, подтверждающего качество и безопасность продукции.
Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.
С начала года таможенными органами Беларуси выявлено 44 административных правонарушения, связанных с попытками перемещения товаров санкционной группы на сумму около Br1,4 млн. Общая масса товаров составила свыше 800 т. По одному из фактов возбуждено уголовное дело.-0-
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