26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники изъяли более 15 т свежих шампиньонов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

При проведении спецмероприятия в Лиозненском районе таможенники остановили грузовик DAF, следовавший в Россию. В грузовом отсеке автомобиля российским субъектом хозяйствования перемещался подкарантинный товар "грибы свежие - шампиньоны" в количестве свыше 15 т. В результате проведенной проверки установлено, что груз общей оценочной стоимостью более Br81 тыс. следовал без фитосанитарного сертификата, подтверждающего качество и безопасность продукции.

Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.

С начала года таможенными органами Беларуси выявлено 44 административных правонарушения, связанных с попытками перемещения товаров санкционной группы на сумму около Br1,4 млн. Общая масса товаров составила свыше 800 т. По одному из фактов возбуждено уголовное дело.-0-