16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники изъяли более 8 т свежих шампиньонов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Витебские таможенники пресекли попытку перемещения российским субъектом хозяйствования по территории Евразийского экономического союза партии шампиньонов под видом другого товара.

В ходе проведения специального мероприятия в Городокском районе остановлено движение грузового транспортного средства Volvo. Согласно предъявленным водителем документам в грузовом отсеке автомобиля перемещалось 12 т мицелия гриба шампиньона в смеси с компостом. Однако в результате дальнейшей проверки установлено, что под видом мицелия, которого фактически оказалось всего 2 т, перемещаются свежие шампиньоны без соответствующих товаросопроводительных документов.

Партия шампиньонов в количестве более 8 т общей стоимостью свыше Br46 тыс. задержана до решения суда. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.-0-