16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники изъяли более 8 т свежих шампиньонов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Витебские таможенники пресекли попытку перемещения российским субъектом хозяйствования по территории Евразийского экономического союза партии шампиньонов под видом другого товара.
В ходе проведения специального мероприятия в Городокском районе остановлено движение грузового транспортного средства Volvo. Согласно предъявленным водителем документам в грузовом отсеке автомобиля перемещалось 12 т мицелия гриба шампиньона в смеси с компостом. Однако в результате дальнейшей проверки установлено, что под видом мицелия, которого фактически оказалось всего 2 т, перемещаются свежие шампиньоны без соответствующих товаросопроводительных документов.
Партия шампиньонов в количестве более 8 т общей стоимостью свыше Br46 тыс. задержана до решения суда. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN