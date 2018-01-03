Витебские таможенники изъяли грецкие орехи на более чем Br580 тыс.

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники изъяли партию грецких орехов стоимостью свыше Br580 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Сотрудники оперативно-поискового отдела Витебской таможни и Оперативной таможни пресекли попытку незаконного перемещения по территории Евразийского экономического союза партии грецких орехов.

При проведении спецмероприятия на автодороге М1 было приостановлено движение машины DAF, следовавшей в Россию. В грузовом отсеке автопоезда находились очищенные грецкие орехи общим весом более 21 т. При проведении проверки установлено, что сопроводительные документы на товар недействительны. Кроме того, некоторые маркировочные стикеры были переклеены с целью фальсификации страны происхождения товара.

Грецкие орехи изъяты. По данному факту Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.-0-