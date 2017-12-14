Витебские таможенники изъяли игрушечные наборы и оснащение для магазина обуви на Br183 тыс.

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники изъяли игрушечных наборов и оснащения для магазина обуви на Br183 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Грузовой автомобиль следовал из Латвии через пункт пропуска "Григоровщина". При проведении таможенного контроля витебскими таможенниками установлено, что указанная в сопроводительных документах стоимость товара не соответствует действительности. С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме субъект хозяйствования занизил ее в 31 раз. Таким образом он хотел сэкономить на таможенных платежах Br29,5 тыс.

Более 3,5 тыс. единиц игрушечных наборов и комплектующих для оснащения магазина обуви изъято. Общая стоимость товара, по предварительной оценке, составила более Br183 тыс.

Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 КоАП.-0-