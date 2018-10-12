Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза грибов

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку ввоза российским субъектом хозяйствования на территорию Евразийского экономического союза партии грибов под видом другого товара, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Транспортное средство прибыло в автомобильный пункт пропуска "Григоровщина". Согласно документам, которые предъявил водитель, в грузовом отсеке автомобиля перемещалось 18 т жареных шампиньонов. Однако в результате проведенной проверки было установлено, что везут замороженные грибы с добавлением масла, сообщили в ГТК.
Как пояснили в ведомстве, данный товар классифицируется иначе и имеет более высокую ставку ввозной таможенной пошлины. Кроме того, он запрещен к ввозу на территорию Российской Федерации в связи со специальными экономическими мерами.
"Таким образом, при декларировании товара "замороженные грибы с добавлением масла" были указаны недостоверные сведения", - отметили в ГТК.
Стоимость партии грибов составила более Br33 тыс.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.-0-
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