9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники задержали дорогостоящие предметы искусства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Партия современных постеров, фото разных размеров и мебели следовала через белорусско-латвийскую границу через пункт пропуска "Урбаны" из Литвы. В ходе проведения проверки сотрудниками таможни было установлено, что кроме заявленных в сопроводительных документах товаров в грузовом отсеке дополнительно ввозятся картины, объемные инсталляции из картона и фанеры, а также потолочные металлические световые приборы. Все 54 предмета были размещены в грузовом отсеке среди другого товара так, чтобы его было сложно обнаружить.

Общая стоимость незадекларированных предметов искусства составила более Br73 тыс.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП РБ. Нарушителю грозит наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br24,5) с конфискацией сокрытого от таможенного органа товара или без конфискации по решению суда.-0-