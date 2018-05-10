Витебские таможенники задержали партию автозапчастей с заниженной в четыре раза стоимостью

10 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники задержали крупную партию автозапчастей с заниженной в четыре раза стоимостью, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

В товаросопроводительных документах на автозапчасти, следовавшие из Литвы в адрес белорусского индивидуального предпринимателя, витебские таможенники выявили занижение стоимости товара с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме.

Более 260 запчастей для автомобилей следовали в двух транспортных средствах через пункт пропуска "Урбаны". Их общая стоимость по представленным к оформлению документам составляла около 6 тыс. евро. Однако результаты проверки показали иное: реальная сумма оказалась порядка 24 тыс. евро. "Данная информация затем была подтверждена и документами, представленными таможенной службой сопредельного государства. Таким образом, чтобы "сэкономить" на таможенных платежах около Br11 тыс. индивидуальный предприниматель занизил стоимость товара в четыре раза", - отметили в таможне.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП Беларуси. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-