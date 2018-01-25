Витебский областной суд оправдал женщину по делу о домашних родах

25 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский областной суд оправдал женщину 1986 года рождения по делу о домашних родах в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

При новом рассмотрении уголовного дела Витебский областной суд постановил признать невиновной фигурантку дела в причинении смерти по неосторожности по ч.1 ст.144 УК Беларуси и оправдать ее за отсутствием деяния состава преступления. Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Процессуальные издержки по делу будут отнесены на счет государства. Также в адрес начальника УСК по Витебской области за неполноту предварительного следствия вынесено частное постановление. За фигуранткой дела признано право на возмещение морального и имущественного вреда после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Процесс проходил в закрытом режиме без обвиняемой.

Как сообщалось, областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело о домашних родах и в ноябре отменил приговор суда Железнодорожного района Витебска. Согласно вынесенному ранее приговору, женщине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. В зале суда мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Фигурантка дела была освобождена из-под стражи.

Трагедия произошла в феврале 2017 года. Женщина приехала из Санкт-Петербурга в Витебск, чтобы родить, но отказалась от госпитализации, поскольку уже имела положительный опыт родов на дому. Однако в этот раз новорожденная девочка задохнулась в околоплодных водах. Попытки реанимировать малышку врачами скорой помощи и позже в роддоме не увенчались успехом. Психолого-психиатрическая экспертиза не обнаружила у женщины ни хронического психического заболевания, ни временного расстройства психики, ни какого-либо иного болезненного состояния психики. По мнению экспертов и следствия, она могла сознавать опасность своих действий.-0-