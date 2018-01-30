30 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский областной суд оставил приговор по делу священника из России без изменений, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель суда Наталья Платоненко.

Уголовное дело рассматривалось сегодня в апелляционном порядке в закрытом судебном заседании. Приговор суда Железнодорожного района Витебска - пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, вынесенный гражданину России за попытку организовать вывоз девушек за рубеж в качестве проституток, - оставлен без изменений.