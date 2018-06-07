7 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский предприниматель ликвидировал бизнес, чтобы не платить кредиторам, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области Андрей Лемнев.

УДФР КГК по Витебской области провело проверку по заявлениям кредиторов в отношении должника - индивидуального предпринимателя из Витебска. Бизнесмен закупал оптовые партии товаров белорусских организаций для последующей продажи в розницу, однако за полученную продукцию не рассчитывался в установленные договорами сроки. В итоге сумма накопленных перед поставщиками долгов составила свыше Br62 тыс.

Для взыскания задолженности предприятия обратились в экономический суд. Со своей стороны предприниматель предложил им заключить мировое соглашение и добровольно погасить все долги. Кредиторы согласились на такой вариант решения финансового вопроса. "Однако должник и не собирался рассчитываться по обязательствам: он обратился с заявлением в администрацию района о ликвидации предпринимательской деятельности, при этом указал, что не имеет задолженности перед кредиторами", - отметил Андрей Лемнев.

Финансовая милиция установила, что на тот момент предприниматель фактически был банкротом, но скрыл это от государственного органа и был ликвидирован как индивидуальный предприниматель. Своими действиями он причинил ущерб кредиторам в крупном размере, поскольку лишил их возможности взыскать задолженность. За сокрытие экономической несостоятельности (банкротства) в отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ст. 239 УК РБ. Экс-предприниматель скрывается от правоохранительных органов, он объявлен в розыск.-0-