Витебский предприниматель за незаконную торговлю пиротехникой на дому оштрафован почти на Br500

27 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области оштрафовал индивидуального предпринимателя из Витебска за незаконную торговлю пиротехникой, которую он осуществлял по месту жительства, почти на Br500, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Согласно материалам, поступившим из инспекции Министерства по налогам и сборам по Первомайскому району Витебска, в ноябре 2017 года предприниматель, находясь в своей квартире, реализовал хранившиеся дома почти 3,2 тыс. единиц пиротехнических изделий на сумму около Br350, при этом не смог подтвердить легальность приобретения товара. Кроме того, налоговые инспекторы установили, что с октября 2014 года предприниматель находится в процессе прекращения деятельности. Иначе говоря, реализуя пиротехнические изделия, ИП осуществлял предпринимательскую деятельность в тот период, когда такая деятельность запрещается (находясь в процессе прекращения деятельности, совершал сделки, не связанные с прекращением деятельности).

Таким образом, экономический суд пришел к выводу о совершении ИП административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 12.17 (нарушение правил торговли) и ч.2 ст. 12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) Кодекса об административных правонарушениях и наложил на ИП штраф в размере 21 базовой величины с конфискацией пиротехнических изделий. Постановление о наложении административного взыскания не вступило в законную силу и может быть обжаловано.-0-