Витебский Ромео угрожал устроить взрыв в подъезде подруги

19 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске мужчина, пытаясь вернуть любимую женщину, угрожал устроить взрыв в подъезде дома. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, по факту происшествия проводится проверка.

Сообщение о якобы минировании поступило в милицию около полудня 18 марта. Позвонившая рассказала, что мужчина, с которым она рассталась, угрожает взрывом в подъезде дома по Московскому проспекту. "На место прибыла саперно-пиротехническая группа. При обследовании подъезда и прилегающей территории каких-либо взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было. Эвакуация жильцов не производилась", - сказал Виталий Сапроненко.

Выяснилось, что накануне вечером пара была в гостях. Застолье не обошлось без спиртного. Выпив лишнего, мужчина 1986 года рождения и женщина 1984-го стали выяснять отношения. Ссора завершилась расставанием, и витебчанка вернулась домой одна. На следующее утро у женщины не замолкал телефон - ее сожитель настаивал, что надо помириться. Женщина была неумолима. Тогда обиженный Ромео произнес пламенную речь, что, если подруга не одумается, то он взорвет ее подъезд.

Правоохранители нашли "минера" - он был сильно пьян (около 3 промилле алкоголя в крови). При этом его возлюбленная была примерно в такой же степени опьянения.

По факту проводится проверка.-0-