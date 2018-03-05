Владислав Казакевич хотел убить начальника колонии из мести за дисциплинарные наказания

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Казакевич хотел из мести за дисциплинарные наказания убить начальника колонии, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.



УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлений. "Следствие установило, что заключенный разработал преступный план для убийства начальника исправительного учреждения "ИК №17", чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний. Для этого он подыскал заранее нож и прятал его в труднодоступных местах помещения камерного типа. Убийство планировал совершить в момент, когда его вызовут для объявления постановления о наложении дисциплинарного взыскания за нарушение порядка отбывания наказания", - рассказала Оксана Соленюк.



На основании собранных материалов, Казакевичу предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст.13 п.п.10,16 ч.2 ст.139; ч.1 ст.14 п.п.1, 10, 16 ч.2 ст.139 и ч.2 ст.410 УК (приготовление к убийству, покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное лицом, ранее совершившим убийство и нападение на представителя администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенные лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы).



"В рамках уголовного дела проведены десятки судебных экспертиз, собрана доказательственная база. Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, Казакевич в период инкриминируемого деяния мог в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими. Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд", - проинформировала представитель УСК.



Как сообщалось, 12 октября 2017 года в исправительном учреждении "ИК №17" в Шклове осужденный Казакевич пытался нанести удар ножом одному из сотрудников колонии. Несмотря на то, что сотрудник применил приемы самообороны, заключенный успел ранить второго контролера, причинив ему телесные повреждения. Противоправные действия Казакевича были пресечены. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, он помещен под стражу.



В марте 2017 года Минский городской суд признал 18-летнего Владислава Казакевича виновным в убийстве сотрудницы ТЦ "Новая Европа", в покушении на убийство и злостном хулиганстве и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. События имели место 8 октября 2016 года в Минске.



Верховный суд 13 июня 2017 года, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил приговор без изменений.-0-

