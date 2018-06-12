Внедорожник пытались ввезти на территорию ЕАЭС под видом другой машины

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пресечена попытка незаконного ввоза на территорию ЕАЭС внедорожника под видом другого авто. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска следовал на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Лоша". Водитель представил к таможенному контролю документы о том, что автомобиль зарегистрирован в Кыргызстане и имеет статус товара таможенного союза.
"Однако в ходе проверочных мероприятий установлено, что автомобиль, якобы выезжавший ранее из Кыргызстана в Литву, пересекает границу первый раз. Также в базах данных таможенных служб ЕАЭС отсутствуют сведения о декларировании либо совершении каких-либо таможенных операций в отношении Toyota", - рассказали в Гродненской региональной таможне. Таким образом, водитель, представивший подложные документы на автомобиль, пытался ввезти его под видом другого транспортного средства, уже зарегистрированного на территории ЕАЭС.
Нарушителя привлекли к административной ответственности. Автомобиль по решению суда конфискован.-0-
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