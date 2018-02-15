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Внеплановые поисковые работы проходят в Гродно на месте обнаружения останков бойцов Красной армии

Происшествия 15.02.2018 | 13:23

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Внеплановые поисковые работы проходят в Гродно на месте обнаружения останков бойцов Красной армии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил военный комиссар Гродно и Гродненского района Владимир Лобанов.

Останки солдат, предположительно времен Великой Отечественной войны, были найдены 11 февраля при проведении земляных работ на строительстве нового торгово-развлекательного центра по проспекту Янки Купалы в Гродно. Обнаружившие находку строители сообщили об этом в правоохранительные органы. На место вместе с сотрудниками милиции, следователями и экспертами выбывали сотрудники военкомата.

Как отметил Владимир Лобанов, в кратчайшие сроки было уведомлено управление по увековечиванию памяти защитников отечества и жертв войны Министерства обороны. Там было принято решение о проведении внеплановых поисковых работ. В Гродно направлены специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона.

Как рассказал командир 1-й специализированной поисковой роты батальона Павел Галецкий, на месте поисков обнаружены останки четырех человек. Предположительно это бойцы Красной армии, погибшие при боях за Гродно в июне 1941 года. О подробностях можно будет говорить позднее. На месте обнаружены два солдатских медальона, по ним возможно будет установить имена павших бойцов. Также вместе с останками обнаружены сопутствующие предметы. Среди них, например, каска, штык-нож, две винтовки, боеприпасы, часы и другие вещи. По одной из версий, бойцы могли погибнуть при прямом попадании снаряда в стрелковую ячейку.

Поисковые работы на этом месте продлятся в течение двух недель. К слову, это не первая находка времен войны на месте строительства торгово-развлекательного центра. В феврале 2014 года также со стороны городской больницы при проведении земляных работ экскаваторщик обнаружил попавшие в ковш человеческие останки, части оружия и обмундирования бойцов Красной армии.-0-

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армия, Гродно
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