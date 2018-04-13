Внук организовал производство самогона в бабушкином погребе

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно организовал производство самогона в погребе. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.
Сотрудники милиции нашли у жителя Молодечно самогонный аппарат и 1,1 тыс. л браги. Молодой человек 1991 года рождения организовал самогонное производство в деревне Редьки Молодечненского района.
"Молодечненец установил самогонный аппарат в погребе бабушки, - рассказал заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Молодечненского РОВД Владимир Васильков. - Погреб старый, построен в 1938 году и замаскирован под блиндаж. Бабушка нарушителя в деревенском доме не живет, поэтому он пустует".
Брагу и самогонный аппарат у мужчины изъяли. Назначена химическая экспертиза, заключение которой подтвердит, что жидкость действительно является самогонной брагой.
Житель Молодечно понесет ответственность в соответствии с частями первой и второй статьи 12.43 Кодекса об административных правонарушениях "Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления".-0-
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