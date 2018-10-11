Во дворе в Гродно легковушка переехала женщину

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В одном из дворов Гродно легковушка переехала лежащую на дороге женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел утром 10 октября во дворе по переулку Белуша. Водитель "Мазды" сел в свой автомобиль, прогрел его, но, едва начав движение задним ходом, переехал лежащего на дороге пешехода.

С тяжелыми травмами головы женщину 1965 года рождения доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.-0-