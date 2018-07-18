Во время разбойного нападения на банк в Заславле мужчина захватил заложницу

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Во время разбойного нападения на банк в Заславле мужчина взял в заложники женщину, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в здании филиала банка в Минском районе, где мужчина взял в заложники женщину", - проинформировала официальный представитель СК.-0-

Операцию по освобождению заложника в Заславле возглавил Шуневич В милицейском ведомстве проинформировали о высокой степени готовности к операции.

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