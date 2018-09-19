Водитель "Ауди" получил штраф более Br1,1 тыс. за попытку скрыться от сотрудников ГАИ

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки получил штраф более Br1,1 тыс. за попытку скрыться от сотрудников ГАИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ст.23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). 65-летний водитель "Ауди-80", который 18 сентября пытался скрыться от сотрудников ГАИ, получил серьезный штраф. Ему предстоит выплатить 45 БВ, что составляет Br1102,5.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток.

Кроме того, в отношении водителя составлены многочисленные протоколы за нарушение ПДД: за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, создание аварийной обстановки, невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке, движение по тротуарам. Решения по этим административным материалам еще не приняты. Будет назначено время их рассмотрения. По словам начальника отдела по агитации и пропаганде УГАИ УВД Мингорисполкома Сергея Зараника, за большую часть нарушений возможно лишение водительских прав.

Как сообщалось, водитель, двигаясь по трассе Р28 Минск-Молодечно, возле деревни Лошаны Минского района не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение в направлении столицы. Преследование нарушителя продолжилось и на территории Минска. После задержания мужчина не смог пояснить причину неадекватного поведения и многочисленных нарушений ПДД. Права соответствующей категории у него есть, был трезв. Ранее мужчина только однажды привлекался за нарушение ПДД.-0-