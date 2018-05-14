14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автобуса в Минске из-за плохого самочувствия врезался в грузовик, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла днем 13 мая на ул.Наполеона Орды. "Водитель автобуса МАЗ перевозил пассажиров по 147-му маршруту. Он ехал со стороны ул.Чечета в направлении МКАД. В районе ул. Наполеона Орды автобус врезался в стоящий в первой полосе грузовой Mercedes. Со слов самого водителя автобуса и пассажиров, ему стало плохо", - рассказали в ГАИ.
Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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