Водитель автопоезда получил 6 лет колонии-поселения за ДТП с маршруткой в Ушачском районе

3 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Водитель автопоезда, который не по правилам перевозил бульдозер и столкнулся с маршруткой в Ушачском районе, осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский.

Приговор оглашен судом Ушачского района. Рассмотрение дела проходило в Ушачах и Новополоцке (большинство потерпевших из Полоцка и Новополоцка).

Авария произошла рано утром 5 января 2017 года в Ушачском районе на трассе Лепель - Полоцк - граница России. Погибли два пассажира маршрутки. Ее водитель и еще пять человек получили телесные повреждения. Некоторые пострадавшие лечатся до сих пор.

Согласно приговору житель Минска 1970 года рождения признан виновным по ч.3 ст.317 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения). Кроме лишения свободы приговор предусматривает лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Также суд постановил взыскать с фирмы, которой принадлежит автопоезд, материальную компенсацию морального вреда в пользу потерпевших

Приговор не вступил в законную силу. -0-