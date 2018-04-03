Водитель автопоезда получил 6 лет колонии-поселения за ДТП с маршруткой в Ушачском районе

3 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Водитель автопоезда, который не по правилам перевозил бульдозер и столкнулся с маршруткой в Ушачском районе, осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский.
Приговор оглашен судом Ушачского района. Рассмотрение дела проходило в Ушачах и Новополоцке (большинство потерпевших из Полоцка и Новополоцка).
Авария произошла рано утром 5 января 2017 года в Ушачском районе на трассе Лепель - Полоцк - граница России. Погибли два пассажира маршрутки. Ее водитель и еще пять человек получили телесные повреждения. Некоторые пострадавшие лечатся до сих пор.
Согласно приговору житель Минска 1970 года рождения признан виновным по ч.3 ст.317 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения). Кроме лишения свободы приговор предусматривает лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Также суд постановил взыскать с фирмы, которой принадлежит автопоезд, материальную компенсацию морального вреда в пользу потерпевших
Приговор не вступил в законную силу. -0-
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