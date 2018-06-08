Водитель автопоезда приговорен к 6 годам колонии-поселения за ДТП с маршруткой в Ушачском районе

8 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Водитель автопоезда, который с нарушением правил перевозил бульдозер и столкнулся с маршруткой в Ушачском районе, приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский.

После обжалований со стороны адвоката обвиняемого приговор Витебским областным судом оставлен без изменений.

Авария произошла ранним утром 5 января 2017 года в Ушачском районе на трассе Лепель - Полоцк - граница России. Погибли два пассажира маршрутки. Ее водитель и еще пять человек получили телесные повреждения различной тяжести.

Согласно приговору, житель Минска 1970 года рождения признан виновным по ч.3 ст.317 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения). Кроме лишения свободы приговор предусматривает лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет. Также суд постановил взыскать с фирмы, которой принадлежит автопоезд, материальную компенсацию морального вреда в пользу потерпевших.

Приговор вступил в законную силу.-0-