10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика обвиняется в ДТП с двумя погибшими под Солигорском, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об аварии с участием грузовика и легковушки, которая произошла вечером 1 февраля на автодороге Р55 Бобруйск - Глуск - Любань. Обвинение предъявлено 25-летнему жителю Гомеля, который находился за рулем грузового автомобиля MAN.

Фото УСК по Минской области

Расследованием установлено, что грузовик ехал в сторону Минска в пределах населенного пункта д.Радково со скоростью около 83 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. "Водитель при приближении к перекрестку с автодорогой Н9638 Радково - Солигорск имел возможность заблаговременно видеть красный сигнал светофора, но не остановился. Он продолжил движение и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, который ехал на зеленый свет в сторону Солигорска. В результате 20-летний водитель легковушки и его 49-летний отец погибли на месте", - рассказала Татьяна Белоног.

Проводились следственные эксперименты, допросы, получены результаты назначенных следствием экспертиз. Установлено, что нарушение водителем MAN требований пунктов правил дорожного движения находится в прямой причинной связи с ДТП и наступившими тяжкими последствиями.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-