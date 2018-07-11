11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика погиб при столкновении с фурой в Пуховичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 10 июля около 17.00 на 46-м км трассы Минск - Гомель. "Минчанин за рулем большегруза MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Фура столкнулась с грузовиком Mercedes. Водитель Mercedes от полученных травм скончался. Водитель MAN был госпитализирован", - рассказали в ГАИ.-0-

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