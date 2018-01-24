24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика похитил более 52 т щебня на реконструкции трассы Минск-Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудниками ОБЭП Лидского РОВД выявлено крупное хищение щебня во время реконструкции трассы М6 Минск-Гродно. В поле зрения милиционеров попал водитель одной из дорожно-строительных организаций, осуществляющих транспортировку стройматериалов.
"Установлены неоднократные факты хищения гранитного щебня, которые происходили в ноябре-декабре 2017 года. Всего злоумышленнику удалось похитить более 52 т строительного материала (4 кузова самосвала), который он сразу реализовывал среди местных жителей", - рассказали в пресс-службе УВД.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 211 УК "Присвоение либо растрата". Проводятся следственные действия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.421 BYN
|2.433 BYN
|2.433 BYN
|USD
|1.9779 BYN
|1.98 BYN
|1.982 BYN
|RUB
|3.5058 BYN
|3.5 BYN
|3.515 BYN