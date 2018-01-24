24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика похитил более 52 т щебня на реконструкции трассы Минск-Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудниками ОБЭП Лидского РОВД выявлено крупное хищение щебня во время реконструкции трассы М6 Минск-Гродно. В поле зрения милиционеров попал водитель одной из дорожно-строительных организаций, осуществляющих транспортировку стройматериалов.

"Установлены неоднократные факты хищения гранитного щебня, которые происходили в ноябре-декабре 2017 года. Всего злоумышленнику удалось похитить более 52 т строительного материала (4 кузова самосвала), который он сразу реализовывал среди местных жителей", - рассказали в пресс-службе УВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 211 УК "Присвоение либо растрата". Проводятся следственные действия.-0-