Водитель и пассажир Porsche пострадали в ДТП в Молодечно

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель и пассажир Porsche Cayenne пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Молодечно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова.

"Авария произошла сегодня около 3.35 на улице Богдана Хмельницкого в Молодечно. Местный житель 1982 года рождения, управляя автомобилем Porsche Cayenne, не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет. Мужчина и пассажир - женщина 1988 года рождения оказались заблокированными в разбитом автомобиле. Их достали спасатели при помощи специального инструмента. У мужчины открытая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения. Он находится в реанимации. Пассажир получила серьезные травмы и также госпитализирована", - рассказала Елена Соколова.

Проводится проверка. Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-