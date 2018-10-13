Водитель и пассажир Porsche пострадали в ДТП в Молодечно

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель и пассажир Porsche Cayenne пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Молодечно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова.
"Авария произошла сегодня около 3.35 на улице Богдана Хмельницкого в Молодечно. Местный житель 1982 года рождения, управляя автомобилем Porsche Cayenne, не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет. Мужчина и пассажир - женщина 1988 года рождения оказались заблокированными в разбитом автомобиле. Их достали спасатели при помощи специального инструмента. У мужчины открытая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения. Он находится в реанимации. Пассажир получила серьезные травмы и также госпитализирована", - рассказала Елена Соколова.
Проводится проверка. Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.457 BYN
|2.465 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.123 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.21 BYN
|3.227 BYN