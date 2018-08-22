22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки госпитализирован после ДТП с грузовиком в Бобруйском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Авария произошла 21 августа. На повороте на деревню Химы столкнулись легковой автомобиль "Ровер" и МАЗ.
Работники МЧС деблокировали водителя легковушки, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Бобруйскую центральную больницу.-0-
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