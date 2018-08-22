22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки госпитализирован после ДТП с грузовиком в Бобруйском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Авария произошла 21 августа. На повороте на деревню Химы столкнулись легковой автомобиль "Ровер" и МАЗ.

Работники МЧС деблокировали водителя легковушки, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Бобруйскую центральную больницу.-0-