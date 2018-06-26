26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой на трассе Минск-Гродно в Лидском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня утром. "Водитель легкового "Ситроена" по касательной столкнулся со встречным полуприцепом автопоезда и на месте происшествия скончался. Его пассажир помещен в реанимационное отделение больницы", - рассказали в ГАИ. Двое жителей Гродно ехали в Минск для сдачи квалификационных экзаменов.

Как отметили в Госавтоинспекции, это первая с начала месяца авария со смертельным исходом в области.-0-