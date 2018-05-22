22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 8.20 на Партизанском проспекте. "Мужчина за рулем легкового Nissan выезжал со стороны торгового центра. Грузовой автомобиль двигался по проспекту. Произошло столкновение двух машин. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте", - проинформировали в ГАИ.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома