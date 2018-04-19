19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб при столкновении с машиной дорожников под Минском, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
Авария произошла сегодня около 13.50 на 19-м км автодороги Минск-Гродно у деревни Хатежино. "Водитель Nissan Almera, двигаясь в сторону Гродно в левой полосе, совершил попутное столкновение со стоящим автомобилем МАЗ, занятым дорожными работами. Nissan развернуло, произошло касательное столкновение с Mazda", - проинформировала Екатерина Сильченко.
В результате ДТП водитель Nissan от полученных повреждений скончался. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.-0-
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