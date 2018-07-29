29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб в ДТП под Минском, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Авария произошла сегодня около 14.00. Недалеко от спорткомплекса "Раубичи" столкнулись Volkswagen Passat B6 и Skoda Yeti. "Погиб водитель Skoda 1946 года рождения. Его пассажирка и водитель Volkswagen госпитализированы", - рассказала Анастасия Швайбович. Спасатели деблокировали зажатого в салоне водителя Volkswagen.-0