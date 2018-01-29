30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении в Берестовицком районе. Такая информация (со ссылкой на ГАИ района) размещена на сайте "Бераставіцкай газеты", сообщает БЕЛТА.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 28 января на дороге Р99 Барановичи-Гродно. Водитель "Сеата", житель одного из агрогородков Берестовицкого района, ехал от поселка Пограничный в сторону Волковыска. В какой-то момент он оказался на встречной полосе, где и столкнулся с автомобилем "Фольксваген".

В результате аварии водитель "Сеата" погиб на месте. Женщина-водитель из второго автомобиля с различными повреждениями была госпитализировали в реанимационное отделение местной ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.-0-