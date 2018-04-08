Водитель легковушки разбился насмерть в Витебске

8 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске насмерть разбился водитель легковушки. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, автомобиль врезался в дерево и стойку светофора.

Трагедия произошла сегодня рано утром на улице Правды. Автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, врезался в дерево возле проезжей части, а затем еще въехал в стойку светофора . В результате ДТП управлявший машиной мужчина 1973 года рождения погиб на месте.

По предварительной информации водителю стало плохо (прихватило сердце).

ГАИ уточняет все обстоятельства произошедшего. -0-