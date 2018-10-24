Водитель легковушки в Белыничском районе насмерть сбила мужчину

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белыничским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 21 октября на автодороге Минск-Могилев возле д.Ермоловичи Белыничского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Следственного комитета.

Жительница Минска, управляя легковым автомобилем "Фольксваген", наехала на стоявшего на проезжей части на неосвещенном участке дороги 30-летнего мужчину. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Действия 31-летней женщины квалифицированы по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

При осмотре места происшествия, который провели следователи совместно с экспертами, зафиксированы механические повреждения транспортного средства, его расположение и другая информация. Также осмотрено тело погибшего мужчины.

По уголовному делу следователями назначены экспертные исследования, производство которых поручено управлению ГКСЭ по Могилевской области. В ходе автотехнической экспертизы будут изучены техническое состояние автомобиля, работоспособность его тормозной и рулевой систем, установлено расположение места наезда относительно границ проезжей части и продольной оси дороги.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля в момент ДТП была трезва.-0-