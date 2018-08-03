3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с фурой в Рогачевском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 2 августа около 14.40 на 130-м км автодороги Р43 Кричев - Бобруйск - Ивацевичи. "Водитель микроавтобуса "Мерседес" ехал в сторону деревни Довск. По предварительной информации, он уснул за рулем. В итоге бус выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем МАЗ-6430 под управлением 29-летнего водителя", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия.-0-