3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с фурой в Рогачевском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 2 августа около 14.40 на 130-м км автодороги Р43 Кричев - Бобруйск - Ивацевичи. "Водитель микроавтобуса "Мерседес" ехал в сторону деревни Довск. По предварительной информации, он уснул за рулем. В итоге бус выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем МАЗ-6430 под управлением 29-летнего водителя", - рассказали в ГАИ.
В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте происшествия.-0-
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